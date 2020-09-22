AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ قناة الأهلي وأشرف صبحي.. ويعلق على هزيمة التعاون بسداسية مع كارتيرون

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي رفضه التام التعرض للنادي الأهلي عبر قناة الزمالك الفضائية، مشددًا على التزامه بعدم التعرض لأي فرد؛ طالما ان هناك احتراما للاتفاق مع إعلام المصريين بذلك.

وأضاف مرتضى منصور: "أعطيت أوامر بعدم الحديث عن النادي الأهلي نهائيا، ولا حديث عنهم؛ طالما أنهم لا يتحدثون عنا".

وقال رئيس الزمالك: "لجنة الانضباط بها قضاة محترمين، ولن اعترضهم؛ لأنني كنت يوما بينهم، ولا أدري من أين أتوا بعقوبة 200 ألف جنيه، وإيقاف 6 مباريات وأي من اللوائح التي تعطيكم هذه القرارات".

وطالب رئيس الزمالك، من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التدخل؛ لإيقاف التجاوزات في حقه، بصفته المسئول الحكومي المفوض بمراقبة أداء وتنفيذ اللوائح بالهيئات الرياضية التابعة.

وعلق مرتضى منصور، على خسارة مدرب الفريق السابق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للتعاون ، بسداسية أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال اسيا، قائلًا: "هذا هو جزاء تصريحات رئيس النادي السعودي، ‏والله هو من له الأمر وليس هو".

واستطرد مرتضى منصور: "كارتيرون حقق انجازه مع الزمالك خلال أسبوعين فقط، وحدثت ‏الانتكاسة مع التعاون في 48 ساعة فقط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القيعي: دعوة مرتضى منصور للصلح شو .. وكان عليه الاعتذار أولا

مرتضى منصور: كارتيرون "نصاب" ولم يسدد الشرط الجزائي

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

مرتضى منصور: من حق تركي اّل الشيخ مساندة الأهلي ‏

صفع الحكام واستبعاد جروس وسحر كشري.. تعرف على تصريحات رئيس نادي الزمالك

مرتضى منصور: أهنئ الأهلي بالدوري.. واللايف مشكلة برنامجي على قناة الزمالك

ترشيحاتنا

الشتاء الأكثر رعبًا.. توقعات بإصابة مزدوجة بالأنفلونزا وكورونا

شوبير يكشف سر تأخر مفاوضات انضمام بانون لـ الأهلي.. وقيمة عرض الاتفاق السعودي لشراء أزارو

يتحدى اللجنة الخماسية.. مرتضى منصور عن قرار العقوبة: بلوه واشربوا ميته

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

120 سنتيمتر.. تحذير عاجل من الري للمتواجدين في أراضى طرح النهر خلال موسم الفيضان

ميدو يطالب أحمد عيد بارتداء قميص الأهلي.. والأخير يرفض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تفاصيل جديدة تكشف عن بي إم دبليو M3 القادمة

باقتلاع الجدار من مكانه.. سرقة غريبة لـ لوحة شهيرة للفنان بانكسي.. صور

تعرف على تفاصيل سكوتر SYM الخاص بالشباب.. صور