مجلس الدولة يوافق على مناقشة خفاجي رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق.. مستند

وافق المجلس الخاص لمجلس الدولة – أعلى سلطة إدارية بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجس الدولة على اشتراك المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الزقازيق من الباحث أحمد محمد البوشى عبده بعنوان :" سلطة القاضى الإدارى فى مجال امتيازات الإدارة فى العقد الإدارى " .





جاء ذلك فى كتاب المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام الموجه إلى الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ردا على اقتراح ترشيح الكلية , وهو ما يؤكد دور مجلس الدولة فى تزويد الجهات الإدارية والعلمية فى مصر بخبرات قضاته فى كافة المجالات .