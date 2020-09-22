ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 3 أطنان "دواجن– مقطعات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.





وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بعين شمس.









جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.