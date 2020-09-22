AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقاهرة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 12:35 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 3 أطنان "دواجن– مقطعات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بعين شمس.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 1.952 دواجن نافقة بالجيزة

في القاهرة.. إعدام 2 طن دواجن فاسدة وضبط 3 طن سكر مجهول المصدر

حبس مسئول مجزر لحيازته 2 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قبل بيعها بعين شمس.. ضبط 5 أطنان لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

ضبط طن دواجن فاسدة داخل مجزر بعين شمس

ضبط 4,900 طن لانشون وبسطرمة فاسدة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

إدارة الأهلي: الفوز بالدوري مبكرا نتاج لعمل مؤسسي ناجح

سموحة يتلقى عرضا من بيراميدز لضم حسام حسن

التسليم خلال 36 شهرًا.. مد حجز شقق متوسطي الدخل بــ4 محافظات حتى 8 أكتوبر

في عيد ميلاد مصطفى قمر.. حقيقة زواجه من مروة عبد المنعم

طارق يحيى Vs رضا عبد العال.. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك ضد طنطا الليلة

داخل وعاء صغير.. فتاة تنتحر بأغرب طريقة في العالم بالإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير القصب .. مزايا خارقة غير مقاومته لـ الأملاح

أم شابة تلقى مصرعها غرقا أمام طفلتها خلال رحلة عائلية

تعرف على شيري تيجو chery tiggo 7 الجديدة موديل 2021 .. صور