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رياضة

اليوم.. سموحة يخضع لـ رابيد تيست استعدادًا لمواجهة وادى دجلة فى الدورى

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:57 م
سموحة
سموحة
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منتصر الرفاعي
يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه، بقيادة أحمد سامى، فى الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة فقط من المباراة التى تجمعه بوادى دجلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ستاد بترو سبورت.

وستنطلق تدريبات الفريق مباشرة عقب انتهاء اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى والإدارى من الخضوع لإجراءات تحليل الدم.

كان مجلس الإدارة برئاسة فرج عامر قد قرر صرف مكافأة الفوز على المصرى اليوم من أجل رفع الحالة المعنوية قبل المواجهة الصعبة والمرتقبة مع وادى دجلة، خاصة بعد صعود الفريق للمركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام لأول مرة هذا الموسم.

وأبدى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه ارتياحه بعد المتسوى الفنى الطيب الذى ظهر عليه اللاعبين خلال مواجهة المصرى أمس وقال إن لاعبى فريقه أضاعوا العديد من الفرص خلال المباراة وكان من الممكن مضاعفة النتيجة ولكنه راضى عما قدمه نجوم الفريق خلال هذه المواجهة الشرسة.

وأضاف المدير الفنى :قررنا اغلاق صفحة مباراة المصرى والتركيز على مواجهة وادى دجلة الهامة يوم الخميس القادم لأنها مباراة ستكون فى غاية القوة خصوصا فى ظل رغبة دجلة فى الهروب من دوامة الهبوط التى تطارده وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

واختتم سامى: نسعى إلى مواصلة تحقيق النتائج الجيدة فى مباريات الدورى من أجل وضع سموحة فى مكانه الطبيعى بجدول الدورى كأحد الكبار خصوصا فى ظل الدعم الكبير الذى نلقاه من رئيس النادى والذى يقف دائما بقوة خلف الفريق والجهاز الفنى.
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