AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق نار عالمي قبل بداية 2021.. وتنفيذ حل الدولتين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:36 م
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، أن خطر جائحة فيروس كورونا يزداد في المناطق المتأججة بالصراعات، لافتا إلى أن الوباء يذهب بكافة الاتجاهات ويجب التوحد في مواجهته.

وأضاف جوتيرتش، أنه مع بداية تفشي فيروس كورونا دعا إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، مجددًا دعوته للجميع بأن نطبقه قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن حملات الأخبار المضللة عن فيروس كورونا على الإنترنت تعتبر فيروسا ساما.

ولفت إلى أنه يجب العمل لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أن وجود المرتزقة يعرقل الحل بها.

أوأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار ما زال صامدا في إدلب السورية، مطالبا بالتوصل لحل للأزمة السورية.

ودعا جوتيرتش القادة الفلسطينيين والإسرائيليين للعمل لحل الدولتين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمين العام للأمم المتحدة: مقاتلو داعش في ليبيا يشكلون تهديدا قويا

الأمين العام للأمم المتحدة: بعض الجهات تتدخل في ليبيا لخلق الفوضى

جوتيريش: المغرب سيكون له تأثير إيجابي على الحوار السياسي الليبي

ترشيحاتنا

سعر شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر .. صور

طارق يحيى Vs رضا عبد العال.. 4 تعديلات في تشكيل الزمالك ضد طنطا الليلة

شاهد.. انفجار قوي يهز عين قانا بجنوب لبنان

انقلب السحر على الساحر.. سر انقلاب المقاول الهارب على الإخوان بعد الفشل

طعن شاب مصري خلال مشاجرة بالسعودية

قبل امتداده.. إخماد حريق في مجموعة أشجار بالهرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تصدم معازيم حفل زفافها بقائمة شروط ومحظورات صارمة.. اعرف الحكاية

بـ فستان أخضر.. شاهد | إطلالة أحلام من حفل غنائها بالسعودية

بـ فستان فسفوري.. أصالة تثير الجدل في أحدث ظهور