حكم المال المكتسب من مهنة الكوافير وهل يجوز التصدق منه .. علي جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن مهنة الكوافير ليس حرامًا؛ لأن بها نساء تخدم نساء ورجالٌ كذلك أيضًا.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « سيدة تعمل كوافيرة وتريد أن تعلم ابنها هذه المهنة فهل هذا حلال؟»، عبر فيديو تم بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذه السيدة إذا أرادت تعليم ابنها هذه المهنة معها في كوافير للنساء، وكان نيتها أن يصبح حلاقً للرجال عندما يكبر؛ كان حلالًا.
وتابع المفتي السابق أن عمل الابن الصغير مع أمه على هذا النحو يكسبه خبرة؛ تجعله مقتنًا لعمله فيما بعد، مختتمًا: " لا مانع من ذلك بشرط أن تكون نيتها العمل فيما بعد كوافير للرجال، ويشب هو أيضًا على ذلك".
خالد الجندي يوضح حكم "فلوس" الكوافير
قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن عمل الكوافيرة جائز شرعا ولا حرج فيه بشرط أن يكون العمل سيدة مع سيدة وليست رجل مع سيدة.
وأضاف الجندي في إجابته عن سؤال: " ما حكم فلوس الكوافير؟" أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون صاحب الكوافير رجلا ويقوم بتصفيف شعر السيدات ويدلك رأسهن.
وأوضح الجندي، أن صحبة السيدات معدية فتجد الرجل كثير التعامل مع السيدات يتقمص شخصية السيدات في طريقة الكلام والملابس، وكذلك جلوس السيدة أوقاتا كثيرة مع الرجال.
ولفت إلى أن مدارس الراهبات من افضل الأماكن التي يتم فيها الفصل بين السيدات والرجال فيجب ان نحتذي به.
هل يجوز التصدق من مال مهنة الكوافير؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أعمل في مجال الكوافير فهل يجوز لى التصدق بمال النمص الذي من ضمن أعمالي في هذه المهنة وهل يتقبله الله مني؟.
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وتقوم به المرأة للمرأة ولا يجوز من الرجل للمرأة، وله أحوال يكون فيها جائز حينما تتجمل الزوجة لزوجها، وأجاز الفقهاء إزالة الشعر الزائد عن الجاجبين إذا كان كثيفا.
وأشار إلى أنه لا مانع من فعل هذه الأمور ولا تكون فيها المرأة عاصية بل قد تثاب عليه في الحالات التي أباحها الشرع فالنمص ليس حراما مطلقا ويكون حراما إذا كان فيه تدليس على الخاطب نتيجة تغير الشكل بسببه، منه أن التي تمتهن هذه المهنة ليست مسئولة عن نية المستفيدة أو تصرفاتها.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « سيدة تعمل كوافيرة وتريد أن تعلم ابنها هذه المهنة فهل هذا حلال؟»، عبر فيديو تم بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذه السيدة إذا أرادت تعليم ابنها هذه المهنة معها في كوافير للنساء، وكان نيتها أن يصبح حلاقً للرجال عندما يكبر؛ كان حلالًا.
وتابع المفتي السابق أن عمل الابن الصغير مع أمه على هذا النحو يكسبه خبرة؛ تجعله مقتنًا لعمله فيما بعد، مختتمًا: " لا مانع من ذلك بشرط أن تكون نيتها العمل فيما بعد كوافير للرجال، ويشب هو أيضًا على ذلك".
خالد الجندي يوضح حكم "فلوس" الكوافير
قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن عمل الكوافيرة جائز شرعا ولا حرج فيه بشرط أن يكون العمل سيدة مع سيدة وليست رجل مع سيدة.
وأضاف الجندي في إجابته عن سؤال: " ما حكم فلوس الكوافير؟" أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون صاحب الكوافير رجلا ويقوم بتصفيف شعر السيدات ويدلك رأسهن.
وأوضح الجندي، أن صحبة السيدات معدية فتجد الرجل كثير التعامل مع السيدات يتقمص شخصية السيدات في طريقة الكلام والملابس، وكذلك جلوس السيدة أوقاتا كثيرة مع الرجال.
ولفت إلى أن مدارس الراهبات من افضل الأماكن التي يتم فيها الفصل بين السيدات والرجال فيجب ان نحتذي به.
هل يجوز التصدق من مال مهنة الكوافير؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أعمل في مجال الكوافير فهل يجوز لى التصدق بمال النمص الذي من ضمن أعمالي في هذه المهنة وهل يتقبله الله مني؟.
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وتقوم به المرأة للمرأة ولا يجوز من الرجل للمرأة، وله أحوال يكون فيها جائز حينما تتجمل الزوجة لزوجها، وأجاز الفقهاء إزالة الشعر الزائد عن الجاجبين إذا كان كثيفا.
وأشار إلى أنه لا مانع من فعل هذه الأمور ولا تكون فيها المرأة عاصية بل قد تثاب عليه في الحالات التي أباحها الشرع فالنمص ليس حراما مطلقا ويكون حراما إذا كان فيه تدليس على الخاطب نتيجة تغير الشكل بسببه، منه أن التي تمتهن هذه المهنة ليست مسئولة عن نية المستفيدة أو تصرفاتها.