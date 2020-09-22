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فن

من صندوق الذكريات .. نجلاء بدر تنشر صورة خلال طفولتها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:39 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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محمد بدران

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت نجلاء بدر في صورة نادرة من طفولتها نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وشاركت الفنانة نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

 وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


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