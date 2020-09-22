للمرة الأولى في مصر.. عز العرب ستار تفتتح أول بوتيك لمرسيدس - بنز

أعلنت شركة عز العرب ستار، إحدى شركات مجموعة عز العرب وإحدى الموزعين المعتمدين لمرسيدس-بنز فى مصر، عن افتتاح أول بوتيك لمرسيدس-بنز بمفهوم "MAR2020" في مصر وشمال إفريقيا. تم هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي أُقيم بأول صالة عرض بفكرة البوتيك لمرسيدس-بنز في مول تجاري، والتي أقامتها عز العرب ستار في مول العرب (بوابة 13) وفق أحدث تصميم عالمي للعلامة التجارية الألمانية العريقة وتضم آخر ما توصلت إليه من خدمات ومفاهيم رقمية وتكنولوجية تفاعلية لخدمة العملاء يعتمد على توفير نموذج فريد لتجربة العملاء.





تحرص عز العرب ستار على تحقيق نموها وعلى قيادة سوق السيارات المصري عبر مواكبتها للتطور الناجم عن تأثير التقنيات الحديثة على صناعة السيارات العالمية، فتستخدم الشركة التحليلات التكنولوجية بشكل متزايد لجعل تجارب الشراء والتملك لعملائها شخصية بصورة أكبر من خلال إعادة تعريف الخدمات المقدمة للعملاء. يأتي هذا الفكر متماشيًا مع أحدث مفهوم لتجربة عملاء مرسيدس-بنز MAR2020 والذى يركز على تقديم وصنع أفضل تجربة شخصية متكاملة فريدة وملهمة للعملاء، حيث تتيح صالة العرض الأولى من نوعها معالجة للتغييرات الجذرية التي نشأت عن الثورة الرقمية وتلبية الاحتياجات والتوقعات المتطورة للعملاء.





ومن جانبه قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب: "منذ أكثر من 45 عامًا على إنشاء المجموعة في مصر، أظهرت مجموعة عز العرب حضورًا رياديًا قويًا فى سوق السيارات فى مصر، ورفعت بإستمرار معايير تجربة ملكية السيارات من خلال صالات عرضنا الحديثة والعصرية، والعلامات التجارية الفاخرةوالتي أفخر أن تكون مرسيدس-بنز العريقة والأشهر في العالم من ضمنها".





كما أضاف "أنا سعيد وفخور بشراكتنا القوية مع مرسيدس-بنز، فمنذ أن أنشأنا هذه الشراكة ونحن نعمل بجدية لضمان حصول جميع عملاء العلامة التجارية في مصر على "الأفضل" فقط وهذا الاستثمار يؤكد على قيم والتزام عز العرب للارتقاء بتجارب عملاء مرسيدس-بنز. ونحن إذ نتطلع دائمًا إلى إضافة المزيد من الإستثمارات في المستقبل القريب، نتعهد بأن نوفي بإلتزامنا تجاه العملاء وزيادة حضور مرسيدس-بنز في السوق المصري."





إن صالة عرض مول العرب التابعةلعز العرب ستار ليست فقط أول صالة عرض لمرسيدس–بنز في مول تجاري، يقع في موقع مثالي يسهل الوصول إليه في مصربكل ما يعنيه ذلك من قرب لعملائها، بل هي أيضًاأول صالة عرض بمفهوم البوتيك لمرسيدس–بنز، وفق التصميم الاحدث حول العالم "MAR2020" والذي يضع التفاعل الشخصي وتوفير التجربة الحية في المرتبة الأولى، وكذلك التجهيزات والتقسيم الداخلي التي تم تطويرها لتوفير صالة عرض فعالة مع استقبال مميز للعملاء، يوفر لهم تجربه فريدة تدعو للإسترخاءوالإستمتاع بخدمات الضيافة والتفاعل بإستخدام أحدث التقنيات الرقمية التفاعلية.





وعلى ذات الصعيد قال توماس زورن، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنزإيجيبت “إن هذا البوتيكيعتبر هو الأولمن نوعهالذي يُطبق بمفهوم MAR2020 في مصر وشمال إفريقيا، والذييسلط الضوء على التزام مرسيدس-بنز بتقديم أفضل تجربة متكاملة لعملائها، حيث تصبح صالة العرض منصةسيختبر العملاء من خلالها مستوى جديدًا من الجودة في نقاط البيع من خلال مزيج من التصميم المكاني والعمليات الإستشارية المبتكرة وإدخال التكنولوجيا الرقمية في الإستشارات والمبيعات والخدمات. فمن خلال بوتيك مرسيدس-بنز، صممنا شكلًا جديدًا مليئًا بالمشاعر الإيجابية مع كل خطوة يخطوها العميل، ويهدف إلى تمكين عملائنا ببساطة من الإستمتاع بوقتهم ونمط الحياة الإجتماعية الخاص مع علامتنا التجارية."





ومن وجهة نظر الهندسة المعمارية، يهدف MAR2020 إلى إقناع العملاء بمفهوم تصميم جديد تمامًا بما في ذلك جو فاخر وعصري دافئ ومرحب، يكمله تجربة شخصية وحصرية للغاية، تتم هذه التجربة الفردية في منطقة استشارة خاصة مع إضاءة محيطة وموسيقى خلفية خاصة بالمنتج.وأحد المكونات الرئيسية في هذه التقنية الجديدة هو أدوات عملية التخصيص الذكية، أو الشاشة الرقمية، والتي تمثل جوهر تجربة صالة العرض الرقمية للعملاء.





وأوضح أدهم الجزار، مدير عام عز العرب ستار،قائلًا: "أنا بالفعل فخور بإنضمامي لمجموعة عز العرب ستار التي ستتعامل فى كل ما يخص أعمال مرسيدس-بنز داخل مجموعة عز ​​العرب. إن إفتتاح اليوم لبوتيك مرسيدس-بنز بمفهوم MAR2020 يعد البداية لخططنا التوسعية الكاملة والتى يصل حجم الإستثمارفيها الى 400 مليون جنيه مخطط له التنفيذ خلال الثلاث سنوات القادمة. فنحن حاليًا نعمل لبناء أضخم صرح جديد لمرسيدس-بنز فى مصر وبنفس مفهوم MAR2020على مساحة أكبر من البوتيك الحالي بـ20 مرة لتقديم أفضل تجربة 3Sمتكاملة من خدمات المبيعات والصيانة وقطع غيار تتناسب مع تميز عملاء مرسيدس-بنز."





كما أضاف: "نحن تربطنا علاقة وطيدة مع مرسيدس-بنز ونستهدف أن نكون أكبر موزع معتمد لهم فى مصر. ومن هنا أود أن أؤكد على وعدنا لمرسيدس-بنز بأننا سنعمل قصارى جهدنا لتقديم قيمة مضافة ولإستقطاب عملاء جدد وتوسيع قاعدة عملاء العلامة التجارية الأشهر فى العالم."

إن مفهوم صالة العرض الجديد الذي يشمل الهندسة المعمارية الجديدة، والأدوار والعمليات الوظيفية الجديدة واللافتات الرقمية، يدعم فكرة "أفضل المنتجات ... أفضل تجربة للعملاء"، كما يعزز من وعد العلامة التجارية العريقة "الأفضل أو لا شيء"، وتلك هي الرسالة الرئيسية لكل شيء يمثل تجربة العلامة التجارية في صالات عرضها الجديدة، وهي الرسالة التي يمكن تلخيصها على أنها إنشاء الأفضل في كل عنصر ونقطة اتصال في رحلة العميل، وتمييز مرسيدس-بنز عن أي منافس آخر.





فالهدف الأساسي هو تحسين جميع جوانب رحلة العميل من الاتصال الأولي إلى إعادة الشراء والاتصال السلس عبر جميع قنوات الإتصال، بالإضافة إلى أدوار وتنسيقات وظيفية جديدة، وكلها مصممة لتوفير رضا العملاء المحسن.





كل هذا وأكثر يأتي بمساعدة فريق عمل عز العرب ستار المكون من خبراء السيارات والمتواجدين دائمًا للتعامل مع الأسئلة المتعلقة بالجوانب الفنية والمواصفات وتقديم نصائح عملية حول كيفية الإستفادة الكاملة من جميع ميزات السيارة.





وفى هذا السياق، يؤكد أدهم الجزار، "إن أهم استثماراتنا هو فريق العمل الذى تم إختيار أفضل كوادره وقمنا بتدريبهم وتجهيزهم لتقديم أعلى خدمة طبقًا للمعايير العالمية ليساعدونا على تحقيق طموحنا وأهدفنا بتقديم صرح وخدمات متكاملة ومتميزة تليق بمرسيدس-بنز ومحبيها فى مصر."





يأتي إفتتاح بوتيك مرسيدس-بنز الجديد فى مول العرب كجزء من استراتيجية التوسع التي وضعها عز العرب بهدف تعزيز التجربة الفاخرة والمتقدمة تقنيًا للعلامة التجارية العالمية. يمتلك البوتيك الجديد القدرة لعرض تقنيات موديلات مرسيدس-بنز المتطورة والعصرية من خلال عناصر الرقمية التفاعلية. كما يعرض داخل البوتيك أيضًا مجموعة Lifestyle Collection الخاصة بالعلامة التجارية المصممة لتكمل ذوق عملائها بسهولة وتدمج التصميم والتكنولوجيا والمعايير التي لا تشوبها شائبة والتي تعكس مستوى التميز والجودة الذي يتوقعه العملاء من مرسيدس-بنز.





يعكس MAR2020 تحولًا جوهريًا في صناعة السيارات من علاقة معاملات عقلانية إلى علاقة أكثر ارتباطًا، كما تم تصميم استخدام التكنولوجيات الرقمية التفاعلية في مفهوم MAR2020 لإبهار العملاء بتقديم المنتجات بطريقة ديناميكية أكثر تشويقًا وبنظرة وشعور تليق بعلامة تعني بالجودة في المقام الأول.