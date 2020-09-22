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توك شو

النيل ليس حكرا لأحد .. السيسي يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 10:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أزمة سد النهضة وقال : " إنه سينقل تصاعد قلق الشعب المصري، بعد مرور عقد كامل في المفاوضات مع السودان وإثيوبيا".

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تسعى للتوصل لـ اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي، وحق مصر فى الحياة".

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة، وبذلت الولايات المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي جهدًا كبيرًا للتقارب بين الدول الثلاث، وأيضًا جهورية جنوب افريقيا  التى دعت للتقريب بين الدول الثلاثة، بجانب جهود رئيس وزراء السودان. 

وأشار إلى أن جميع الجهود لم تسفر عن النتائج المرجوة منها، ونهر النيل ليس حكرًا لطرف، معلقًا " نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء".
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