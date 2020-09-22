مصطفى بكري: البرلمان المقبل سيضم أكبر تمثيل للرأي الآخر في تاريخ الحياة النيابية .. فيديو

قال الكاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب ، إن القائمة الوطنية تضم 12 حزبا سياسيا وتعكس كافة ألوان الطيف السياسي في المجتمع المصري .
وأضاف مصطفي بكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن القوائم تضم نخبة من شباب التنسيقة المشهود لهم بالكفاءة في الأداء مؤكدا أننا نحتاج الشباب من أجل التواصل مع المجتمع .
وأوضح مصطفي بكري ، أن المجلس القادم سيكون به حزب له الاغلبية وسيكون به كتلة معارضة ليست قليلة .
وتابع : أن المجلس المقبل سيكون به أكبر تمثيل علي مدار الحياه البرلمانية بخصوص الرأي الاخر .
واستكمل : أن اجتماع حزب الوفد كان اجتماعا شرعيا وبعدها تم إبلاغ لجنة القائمة الوطنية بأسماء أعضاء حزب الوفد وكان عددهم 19 نائبا وزاد عليهم 2 وأصبح عدد مقاعده 21 مؤكدا أن حزب الوفد اعلن دخوله في القائمة الوطنية واستمر فيها حتى الآن .