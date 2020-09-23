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المتحدث باسم وزارة الري يوضح السبب وراء ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن السبب الرئيسي فى ارتفاع مناسيب نهر النيل هو أننا فى فترة موسم الفيضان الذي يبدأ فى مصر فى بداية أغسطس ويستمر لمدة 3 شهور.

وأضاف المهندس محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي" الفضائية، أن مياه الأمطار التى سقطت على نهر النيل تصل مصر خلف السد العالي ويتم حجزها فى بحيرة ناصر.  

وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أنه بأساليب معينة وخطط مدروسة نقوم بتصريف الكميات التي نحتاج إليها لكي نغطي احتياجاتنا المائية طوال العام.

وأوضح المهندس محمد السباعى، أن المؤشرات الخاصة بالفيضان هذا العام أعلى من المتوسط بالنسبة للأعوام السابقة وهذا شيء مبشر جدًا لمصر.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن نستفيد من كميات المياه الناتجة من هذا الفيضان سواء بغسل النهر أو تحسين مياه النهر الموجودة.
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