تفاصيل فعاليات بطولة الفروسية لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

تعد الخيول من أشهر أنواع الحيوانات التي اعتاد الإنسان استخدامها، لاسيما في العصور الحديثة، كما أصبحت هناك رياضة خاصة بركوب الخيل وهي "الفروسية".





وتعتبر رياضة الفروسية من الرياضات الهامة، حيث تعلم الفارس قوة الشخصية ، والحزم ، والاحترام.





واشتهرت الفروسية بأنها رياضة تخص الأثرياء, ويتم ممارسة تلك الرياضة في أماكن خاصة بها، ولها شروط ولوائح تنظم ممارستها، واصبحت رياضة اولمبياد يتم ممارستها في الاولمبياد كل 4 اعوام, وتعد واحدة من أقدم الرياضات التي عرفها الانسان علي مر العصور, ولا تقتصر هذه الرياضة على نوع واحد فقط بل علي عدة انواع منها :





سباق قفز الحواجز: وهو النوع الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.





سباق الترويض : وفي هذا النوع تتسابق كل من السلالات الخفيفة والثقيلة وكذلك المهور.





سباق التحمل : وهو يتم على مسافة محددة ويكون للخيول بداية متساوية بأول السباق،





ولم يعق ذوي الاحتياجات الخاصة اي شئ لكي يمارسوا رياضة الفروسية ويصبحوا ابطالا بها, وعلي العكس تماما لقد استطاعوا ان يتفوقوا على الكثيرين بالتدريب والاجتهاد، واصبحت تقيم بطولات للفروسية خاصة بهم.





ورصدت عدسة "صدى البلد" فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية لذوى الاحتياجات الخاصة التي اقيمت بنادي فروسية الحرس الجمهوري بالقاهرة.





وقال الفارس احمد سعفان، أحد المشاركين بالبطولة : لقد شاركت بالعديد من البطولات من قبل , والحمدلله احرزت الميدالية الذهبية اكثر من مرة من قبل.





واكمل حديثه:" لقد بدات في رياضة الفروسية منذ عام 2004، ولم تواجهنِ أي مشاكل من قبل في ممارسة ركوب الخيل، ورياضة الخيل هي أكثر شئ يسعدني وخاصة عندما اقبل علي اي بطولة".





واوضحت "رنا عبد الرؤوف" والدة الفارسة يمنى يسري : بدأت يمني في رياضة ركوب الخيل منذ عام 2017, و منذ ذلك الحين وهي تشارك في الاولمبياد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.





وتابعت :" استطاعت يمنى منذ اول مشاركة لها في اول عام ان تحرز المركز الثالث والمركز الثاني في بعض المسابقات, ويزيد عدد المسابقات علي اكثر من 3 او 4 في العام الواحد, واستطاعت يمني ان تحرز المركز الثالث في بطولة الجمهورية العام الماضي، وتسعي ان تحرز المركز الاول هذا العام".





واكدت والدة يمنى : انها لم يواجهها اي صعوبات في رياضة الفروسية بل علي العكس تماما فقد اعطتها الفروسية ثقة كبيرة في النفس , وتتحمس كثيرا بدخولها لاي بطولة و يتم تسهيل اجراءت البطولة في كل عام عن العام السابق له".





واضاف عبد الهادي السيد خليفة احد ابطال رياضة الفروسية : شاركت كثيرا في البطولة واستطاعت ان احرز المركز الاول اكثر من مرة واحرزت ميداليات ذهبية كثيرة , واستطاعت ان احرز بطولة العالم للفروسية.





وقال :" لقد حققت 3 ميداليات ذهبية في البطولة الاقلمية و احرزت بطولة العالم في القفز عامين متتاليين واحرزت المركز الاول في تصفيات كاس مصر عام 2018، والمركز الثاني في تصفيات كاس مصر لعام 2019, ولا تواجهني اي صعوبات في ممارسة رياضة الفروسية علي الاطلاق".