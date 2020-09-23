أخبار الفن | حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء.. ووصلة رقص من تامر حسني ونجيب ساويرس

بينما يوافق اليوم، ذكرى ميلاد المطربة سوزان تميم، التي ولدت في 23 سبتمبر عام 1977، وتوفيت عام 2008، عن عمر ناهز 31 عامًا.

سوزان تميم تزوجت مرتين، الأولى من علي مزنر، والثانية من عادل معتوق الذي رفض أن يطلقها وحاول تعطيل خطواتها الفنية بكل الطرق.