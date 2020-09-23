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فن

في عيد ميلادهما.. اعرف عُمر منى الشاذلي.. وعدد أزواج سوزان تميم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

تحتفل الإعلامية مني الشاذلي، اليوم، بعيد ميلادها الـ 47، حيث ولدت يوم 23 سبتمبر عام 1973.

قدمت العديد من البرامج السياسية، وأهمها البرنامج الحواري على قناة دريم الفضائية المصرية العاشرة مساء، وبرنامج "جملة مفيدة" 2012.

يوافق اليوم، ذكرى ميلاد المطربة سوزان تميم، التي ولدت في 23 سبتمبر عام 1977، وتوفيت عام 2008، عن عمر ناهز 31 عامًا.

سوزان تميم عملت بمجال الفن لمدة عشر سنوات منذ 1996 حتى عام 2006، ويعد ألبوم "ساكن قلبي" هو أشهر ألبوماتها الغنائية.

سوزان تميم تزوجت مرتين، الأولى من علي مزنر، والثانية من عادل معتوق الذي رفض أن يطلقها وحاول تعطيل خطواتها الفنية بكل الطرق.
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