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فن

احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:08 ص
حمو بيكا و عمر كمال
حمو بيكا و عمر كمال
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ميرنا محمود
شارك المطرب عمر كمال ، جمهوره بفيديو  جديد  برفقة حمو بيكا  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".

 و قال عمر كمال   لـ حمو بيكا  "علياء مزعلاني يا بيكا" .. فجاء رد حمو بيكا: "متزعليش عمر يا علياء؛ عشان دا حتة سكرة.. وزعلوا من زعلي.. وخلي بالك منه؛ عشان ربنا يسهلها عليكي ويكرمك". 

وأكمل حديثه، موجها رسالة للفتيات : "احنا تعبانين بسببكم شرق وغرب وبره وجوه عشان نتجوزكم".  

وعلق عمرو كمال علي الفيديو  : "فين علياء يا جماعة ".

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وكشف المطرب الشعبي عمر كمال، عن موقف رجولي للفنان تامر حسني؛ بعد تدخله لإنقاذه من أزمة كبيرة في تونس. 

وقال عمر كمال في تصريحات لـ" صدى البلد" إن متعهد الحفل سحب جواز السفر مني، وهددني بمنعي من مغادرة البلاد، واستكمال باقي حفلاتي في تونس؛ وذلك بعد قيامه باقتحام المسرح أثناء غنائي مع صديقي حسن شاكوش، رغم أنه لا يوجد خلافات بيننا، إلا أنه تصرف بشكل غريب.

وأضاف عمر كمال: "تواصلت على الفور النجم مع تامر حسني، والفنان إيهاب توفيق، وتدخلا وقاما بحل الأزمة سريعا". 

واستضاف موقع "صدى البلد"، المطرب الشاب عمر كمال، فى ندوة خاصة، تحدث خلالها عن آخر أعماله الفنية، كما تطرق لعلاقته بزملائه داخل الوسط.

وتطرق عمر كمال إلى بعض التفاصيل الخاصة بعلاقته مع نقابة المهن الموسيقية، والأزمة التى تعرض لها فى تونس.

فين علياء يا جماعة 😂

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