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محافظات

قطع المياه عن مدينة قليوب غدًا لمدة 6 ساعات| تفاصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز قليوب اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غد الخميس الموافق وحتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

وقالت الشركة إن الانقطاع نظرا لأعمال فنية تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه كوم أشفين المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما سيتم توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية أنه تم رفع درجة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

وقال مجاهد إنه بلغ إجمالى المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدات بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل الى 1950.3 كم.
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