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فن

تكشف عن مقطع منها.. أمينة تعلن عن أغنيتها الجديدة الدبابة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
امينة
امينة
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نشرت المطربة أمينة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن أغنيتها الجديد بعنوان "الدبابة". 

وقامت امينة خلال مقطع الفيديو بغناء جزء من الاغنية لتشوق جمهورها. 

وعلقت أمينة على الفيديو قائلة :"مساء الفل عليكم، الدبابة بتمسي".

 "يذكر أن آخر أعمالها ألبوم "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس.
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