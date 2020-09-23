تكشف عن مقطع منها.. أمينة تعلن عن أغنيتها الجديدة الدبابة

نشرت المطربة أمينة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن أغنيتها الجديد بعنوان "الدبابة".

وقامت امينة خلال مقطع الفيديو بغناء جزء من الاغنية لتشوق جمهورها.

وعلقت أمينة على الفيديو قائلة :"مساء الفل عليكم، الدبابة بتمسي".