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تعليم

برعاية رئيس الجامعة.. علوم حلوان تنظم دورة تدريبة عن الذكاء الاصطناعي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
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كريم ناصر

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان دورة تدريبية عن "الذكاء الإصطناعى" بهدف تزويد المتدربين بالمعارف و الثقافة الأساسية المتعلقة بالذكاء الإصطناعى وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ماهر عبد الغفار عميد كلية العلوم بجامعة حلوان ، وتضمنت الدورة تعريف الذكاء الاصطناعي و تحديد أهداف الذكاء الاصطناعي و تمييز فروع الذكاء الاصطناعي، التعرف على منهجيات الذكاء الاصطناعي، إستعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي، التعرف على بعض التطبيقات الشائعة للذكاء الاصطناعي في واقعنا المعاصر. 

كما تضمنت الدورة التدريبية التعرف على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متخصصة كالتعليم و الطب و إدارة الأعمال و التصميم المعماري و غيرها، مناقشة مميزات و عيوب و أخطار و محاذير وتحديات الذكاء الاصطناعي.
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