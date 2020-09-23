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مرأة

أنيقة ومحتشمة.. 10 صور تكشف عن إطلالات منى الشاذلي في عيد ميلادها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:03 م
منى الشاذلي
منى الشاذلي
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 23 سبتمبر عيد ميلاد الإعلامية مني الشاذلي والتي أتمت عامها الـ 47، وتعد مني من أشهر وأبرز إعلاميات الوطن العربي التي لها طلة مميزة على شاشة التليفزيون.

وعلى الرغم من تخطي منى الشاذلي حاجز الأربعين إلا أنها من المشاهير اللاتي لازالت تحافظ على أناقتها وبشرتها الخالية من تجاعيد أو علامات التقدم في العمر.

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كما تتمتع منى الشاذلي بذوق أنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها على الشاشة أو مختلف المناسبات التي تشارك فيها، فهي تميل إلى اختيار الأزياء الكلاسيكية التي تزيد من جاذبيتها.

وتفضل منى الشاذلي في الظهور في الكثير من الأحيان باللون الأسود فيعد من الألوان التي تظهر بها كثيرا، كما تقوم بتنسيق قطع المجوهرات الفخامة التي تمنحها إطلالة متكاملة ومظهرا جذابا.
أنيقة ومحتشمة.. 10 صور تكشف عن إطلالات منى الشاذلي في عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة.. 10 صور تكشف عن إطلالات منى الشاذلي في عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة.. 10 صور تكشف عن إطلالات منى الشاذلي في عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة.. 10 صور تكشف عن إطلالات منى الشاذلي في عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة.. 10 صور تكشف عن إطلالات منى الشاذلي في عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة.. 10 صور تكشف عن إطلالات منى الشاذلي في عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة.. 10 صور تكشف عن إطلالات منى الشاذلي في عيد ميلادها
أنيقة ومحتشمة.. 10 صور تكشف عن إطلالات منى الشاذلي في عيد ميلادها
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