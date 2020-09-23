تعرف على سعر ومواصفات السيارة شيفروليه الدبابة.. صور

السيارات النقل قد تشغل بال الكثير من محبيها، او من يسعى لتحقيق تجارة ما سواء نقل بضائع او استخدامها في امور السفر المختلفة سنتعرف معا عن سعر ومواصفات السيارة الشهيره من شيفرولية.

تصميم شيفروليه الدبابة جعلها تميز بالقوة والاعتمادية، وهو ما ظهر من خلال تاريخها الطويل على الطرق المصرية.





زودت السيارة بمحرك تربو ديزل سعة 2499 سي سي، بقوة 79 حصان و176 نيوتن من عزم الدوران عند 3900 لفة، اما عن وزن السيارة فبلغ وزن شيفروليه الدبابة بكامل الحمولة 2700 كجم، وتميزت بصندوق خلفي متسع بلغ طول 2300 مم وعرض 1700 مم وارتفاع 380 مم.





السيارة متوفره بباقة تجهيزات وكماليات مثل نظام تكييف للسيارة ويعمل ساخن ايضا، وبمقود قيادة باور ستيرينج لسهولة الاداء الحركي، وراديو بمشغل اسطوانات MP3+USB ومخرج للصوتAUX، وأيضا 2 سماعات بالابواب.





تتوفر الدبابة بمصابيح الهالوجين ومصابيح الضباب والتي تعمل على تقديم رؤية واضحة على الطريق واستخدامها لنظام المكابح LSPV المانع لانزلاق الاطارات نتيجة كبح الفرامل في حالة عدم التحميل.



