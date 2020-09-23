متهمون بالغش الجماعي.. الإدارية العليا تلغي رسوب طلاب الثانوية بكفر الشيخ

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة موضوع"، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 للدفعة الثانية من طعون طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي.

وأمرت المحكمة، إلغاء كافة الآثار التي ترتبت على قرار رسوبهم، والتي من أخصها اعتبارهم الناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، ومنحهم درجاتهم كاملة غير منقوصة بالدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي، وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات وفقًا لتنسيق العام الماضي مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرًا للدعوي.





يذكر أن ذات المحكمة أصدرت حكمًا آخر منذ شهرين، بإلغاء ووقف تنفيذ قرار الرسوب الجامعي لطلاب الدفعة الأولى التي أقامت الطعن على قرار رسوبهم.



