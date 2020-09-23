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حوادث

متهمون بالغش الجماعي.. الإدارية العليا تلغي رسوب طلاب الثانوية بكفر الشيخ

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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محمد زهير
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة موضوع"، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 للدفعة الثانية من طعون طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي.
 
وأمرت المحكمة، إلغاء كافة الآثار التي ترتبت على قرار رسوبهم، والتي من أخصها اعتبارهم الناجحين في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، ومنحهم درجاتهم كاملة غير منقوصة بالدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي، وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات وفقًا لتنسيق العام الماضي مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات باعتباره خاسرًا للدعوي.

يذكر أن ذات المحكمة أصدرت حكمًا آخر منذ شهرين، بإلغاء ووقف تنفيذ قرار الرسوب الجامعي لطلاب الدفعة الأولى التي أقامت الطعن على قرار رسوبهم.

وكان قرار الوزير صدر لاتهامهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين ، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا سابق بتأييد قرار رسوبهم.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.
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