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حوادث

ضابط واقعة سيدة المحكمة: المتهمة كانت جاية تعمل مشكلة وتمشي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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رامي المهدي
استمعت هيئة المحكمة إلى المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة في واقعة التعدي عليه من قبل المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بواقعة "سيدة المحكمة".

وأكد المقدم وليد عسل خلال انعقاد الجلسة برئاسة المستشار أحمد بهجت، انه تعرض الي اذى نفسي وشعر بالحزن والأسى مما بدر من سيدة المحكمة اثناء التعدي عليه .

وأوضح عسل، أنه في يوم الواقعة كان يقف خدمة في  وسط المحكمة لتأمين  المواطنين وفجأة لاحظت سيدة تدخل دون ارتداء الكمامة وعندما طلبت منها ارتداء الممتنع رفضت وقالت لي : انت مش عارفني انا مين انت ازاي بتكلمني كده".

واكد عسل أمام هيئة المحكمة، إن المتهمة في القضية كانت داخله المحكمة تعمل مشكلة من بداية أن وطأت قدمها داخل المحكمة، وبعد ذلك قمنا بإلقاء القبض عليها .


وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته  وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
 
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
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