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محافظات

بمشاركة ألمانيا وأمريكا وفرنسا.. الرعاية الصحية تنظم مؤتمرا طبيا عن القلب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور الجلسة الثالثة للمؤتمر الإفتراضي العلمي الأول، الذي أطلقته بالتعاون مع شركة نوفارتس، تحت عنوان (Journey of Heart Failure / رحلة قصور القلب "فشل القلب")، وذلك عبر صفحة الفيسبوك الرسمية لفرع هيئة الرعاية الصحية بورسعيد https://www.facebook.com/GAHCportsaid/?epa=SEARCH_BOX، وعلى رابط التسجيل التالي https://icomgroup.eventsair.com/journey-of-heart-failure-wave-3/registrationlink/Site/Register.

وأكدت الهيئة أن الجلستين الأولى والثانية من مؤتمر (Journey of Heart Failure / رحلة قصور القلب "فشل القلب")، قد لاقوا اهتمامًا واسعًا حيث سجل عدد الحضور بالجلستين ٥٨٣ طبيب، منهم ٣٥٠ طبيب شاركوا في الجلسة الأولى، و ٢٣٣ طبيب شاركوا في الجلسة الثانية للمؤتمر، وذلك من مختلف دول العالم وتضم "مصر، كندا، ألمانيا، فرنسا، أمريكا، ليبيا، الكويت، اليمن، الأردن، ماليزيا، لبنان، عمان، فلسطين".


وأضافت أن هذا المؤتمر العلمي معتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر، ويخدم جميع القطاعات الطبية شاملة الأطباء والصيادلة والتمريض، وأنه يضم لفيف من الأطباء المميزين الدوليين والمحليين في مجال أمراض القلب.

وتابعت الهيئة: أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية يأتي في إطار مبادراتها وخططها الإستراتيجية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، ممثلة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجميع محافظات الجمهورية ووصوله إلى كل شبر في مصر، وذلك بالإضافة إلى تمكين مقدمي الخدمة الطبية داخل منشآتها الصحية من الإطلاع على كل ما هو جديد وتبادل الخبرات والبحث العلمي في مجالات التشخيص والعلاج، بما ينعكس إيجابًا على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد متميزة وبجودة عالمية.

تجدر الإشارة بأنه يتم تناول موضوع المؤتمر (Journey of Heart Failure/ رحلة قصور القلب "فشل القلب")، من خلال أربع جلسات متفرقة أونلاين عبر تطبيق ال zoom، وعقدت الجلسة الأولى منه في ١٦ من يوليو الماضي، فيما عقدت الجلسة الثانية في ٢١ من أغسطس الماضي، بينما سيتم انعقاد الجلسة الثالثة للمؤتمر والجاري تسجيل رغبات الحضور فيها الآن غدًا الخميس الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٤.
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