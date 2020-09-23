بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة





خطفت مي سليم الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أبيض طويل أتسم تصميمه بالتطريزات الخلابة التي زادت من أناقتها، كما تميز الفستان بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.





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وحمل فستان مي سليم في الصور توقيع المصمم حافظ، فيما اكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية من ElKasr Jewelry.





ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل أسما الديب مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع إطلالتها، وأعتمدت على تسريحة شعر جذابة.