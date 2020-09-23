AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:00 م
مي سليم
مي سليم
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

خطفت مي سليم الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أبيض طويل أتسم تصميمه بالتطريزات الخلابة التي زادت من أناقتها، كما تميز الفستان بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

اقرأ إيضا..

وحمل فستان مي سليم في الصور توقيع المصمم حافظ، فيما اكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية من ElKasr Jewelry.

ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل أسما الديب مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع إطلالتها، وأعتمدت على تسريحة شعر جذابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان ملفت.. أمل بوشوشة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

بفستان قصير.. ابنة أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بملابس على الموضة .. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

مش مبسوط ولا مرتاح.. كواليس جلسة الخطيب مع فايلر

السفارة الأمريكية بالقاهرة: مصر أظهرت قيادة عظيمة في لم شمل غاز شرق المتوسط

عمر ربيع ياسين لـ فايلر: الأهلي مبيقفش على حد.. أنت الخسران

أمهم راحت تشتري حاجات مع خالتهم.. تفاصيل مصرع طفلة على يد شقيقها بحلوان

تعالى أجيبلك حاجة تاكلها.. حكاية خطف خالد الجن للطفل سعد وهتك عرضه

مع زوجها.. حنان مطاوع تلفت انتباه متابعيها بإطلالتها الجذابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة