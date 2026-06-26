قوطة يتأهل لنهائي كأس العالم للتجديف الكلاسيك.. ويحقق إنجازا جديدا للرياضة المصرية

نجح اللاعب محمد قوطة في تحقيق إنجاز جديد للتجديف المصري، بعدما تأهل إلى نهائي سباق الفردي خفيف الوزن رجال ضمن منافسات بطولة كأس العالم للتجديف الكلاسيك، المقامة حاليًا بمدينة لوسيرن السويسرية.

وجاء تأهل محمد قوطة بعد احتلاله المركز الرابع في الترتيب العام، محققًا رابع أفضل زمن بين 12 لاعبًا شاركوا في المنافسات، ليواصل التجديف المصري حضوره المميز على الساحة الدولية ويؤكد التطور الكبير الذي تشهده اللعبة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وأمين صندوق اللجنة الأولمبية أن تأهل محمد قوطة إلى نهائي بطولة كأس العالم يمثل ثمرة العمل الجاد الذي يقوم به الاتحاد في مختلف قطاعات اللعبة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يواصل تنفيذ خطته لإعداد اللاعبين للمنافسات الدولية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال القماطي "نفخر بما حققه محمد قوطة، فهو إنجاز يعكس حجم التطور الذي يشهده التجديف المصري، ويؤكد أن العمل المنظم والدعم المستمر للاعبين بدأ يؤتي ثماره. ونتطلع إلى مواصلة حصد النتائج الإيجابية ورفع اسم مصر في مختلف البطولات الدولية".

وأضاف رئيس اتحاد التجديف أن النجاحات الأخيرة امتداد للإنجازات التي حققتها منتخبات مصر في فروع التجديف المختلفة، سواء التجديف الأولمبي (الكلاسيك) أو التجديف الشاطئي أو التجديف البارالمبي، مؤكدًا استمرار الاتحاد في دعم جميع اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج.

وتضم البعثة المصرية المشاركة في البطولة:

تيمور كانتوني رئيسًا للبعثة.

اللاعب محمد قوطة.

اللاعب عمر حسام.

اللاعبة نور عرفة.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة عروضه القوية خلال نهائيات البطولة وتحقيق نتيجة مشرفة تضاف إلى سجل إنجازات التجديف المصري على المستوى العالمي تحت قيادة مجلس إدارة الاتحاد الحالي.