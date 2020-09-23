AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

في رشوة بـ 2 مليون جنيه.. المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:48 م
صدى البلد
Advertisements
رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ممدوح طبوشة رئيس حي مصر القديمة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالرشوة ومعاقبة آخر بالسجن 3 سنوات للمتهم م، ق في القضية 48  لسنة 2019 جنايات مصر القديمة. 

كانت  النيابة العامة قد  أحالت  م . ز  رئيس حي مصر القديمة إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتقاضي رشوة مليون جنيه من أصل مبلغ مليوني جنيه مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

وأوضحت التحقيقات  أن الأجهزة الرقابية تلقت بلاغا من سيدة أعمال "مقاولة أعمال هدم" بمنطقة المنيل التابعة لحي مصر القديمة تفيد تلقيها اتصالا هاتفيا من المتهم بشكل مباشر وعن طريق وسيط يطالبها فيه بدفع مبلغ رشوة 2 مليون جنيه مقابل تنازله عن مستخلصات مالية عليها  قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات .

توصلت التحقيقات إلى أنه تم الاتفاق بين المبلغة على مجاراة المتهم والاتفاق معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه فتم إصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات بينهما واتفقت معه على تسليمه نصف المبلغ وهو مليون جنيه .

وتبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيط بينهما لاستلام المبلغ المالي وتمت عملية تسلم الأموال أسفل منزله بمدينة نصر في الوقت الذي قام فيه رجال هيئة الرقابة الإدارية بتصوير اللقاءات وتسجيل المكالمات ليتم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لرئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة

أخبار الحوادث.. اعترافات جزار قتل زوجته ووضع جثتها فى الفريزر.. ورسالة من الداخلية لقائدى السيارات

المؤبد لمدير المكتب الإعلامي السابق لمحافظ البحيرة لاتهامه بالرشوة واستغلال نفوذه

المشدد لـ 3 متهمين لاتجارهم بالبشر في مصر القديمة

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة: المواطن سيحصل على خدمات المحليات من منزله قريبا.. والبداية بمصر الجديدة

100 تاتو ضد المسح..أحمد الفيشاوى يثير الجدل بصورة عبر إنستجرام

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

رسميا.. ريلمي تطلق وحش الطاقة Realme C15 في مصر.. سعر ومواصفات

فايلر يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد دوري أبطال أفريقيا

متهمون بالغش الجماعي.. الإدارية العليا تلغي رسوب طلاب الثانوية بكفر الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة