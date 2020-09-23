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رياضة

انتخابات مجلس النواب تؤجل وديات منتخب الشباب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:49 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى
تسببت إقامة انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 أكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب الشباب المصري.
حيث كان من المقرر ان يواجه المنتخب نظيره السعودي أو البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر.

من المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح بأستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةًلبطولةًكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.
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