فنان يبدع فى تشبيه فنانين مصريين بـ لوحات عالمية..شاهد

قال محمد إبراهيم، رسام يبدع فى تشبيه فنانين مصريين ب لوحات عالمية، إن السبب الذي دفعه لتصميم لوحاته هو مشاهدته نسخة أجنبية لأعمال درامية.





وأضاف " إبراهيم "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أنه بدأ مشروعه فى أواخر مارس من العام الجاري ليقيس ردود الأفعال.





وأشار إلى إنه بدأ مشروعه ب فيلم أحلى الأوقات وتلى ذلك 5 صور لأفيشات أفلام والتى لاقت قبولا كبيرا لدى أصدقائه ومتابعيه .





ولفت إلى أنه ركز على أفلام ومسلسلات مصرية وتلت هذه الخطوة عمل ألبوم جمع تفاصيل مشروعه بالكامل .





وتابع محمد إبراهيم ، أن أكثر اللوحات الفنية التى تشابهت بالتفصيل مع بورتريه أعمال أجنبية هى لوحة الفنان يحيى الفخرانى ..



