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فنان يبدع فى تشبيه فنانين مصريين بـ لوحات عالمية..شاهد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:00 م
فنان يبدع فى تشبيه
فنان يبدع فى تشبيه فنانين مصريين ب لوحات عالمية
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شيرين عادل
قال محمد إبراهيم، رسام يبدع فى تشبيه فنانين مصريين ب لوحات عالمية، إن السبب الذي دفعه لتصميم لوحاته هو مشاهدته نسخة أجنبية لأعمال درامية.

وأضاف " إبراهيم "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أنه بدأ مشروعه فى أواخر مارس من العام الجاري ليقيس ردود الأفعال.  

وأشار إلى إنه بدأ مشروعه ب فيلم أحلى الأوقات  وتلى ذلك 5 صور لأفيشات أفلام والتى لاقت قبولا كبيرا لدى  أصدقائه ومتابعيه . 

ولفت إلى أنه ركز على أفلام ومسلسلات مصرية وتلت هذه الخطوة عمل ألبوم جمع تفاصيل مشروعه بالكامل .  

وتابع محمد إبراهيم   ، أن أكثر اللوحات الفنية التى تشابهت بالتفصيل مع بورتريه أعمال أجنبية هى لوحة الفنان يحيى الفخرانى ..

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