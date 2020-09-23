فنان يبدع فى تشبيه فنانين مصريين بـ لوحات عالمية..شاهد

قال محمد إبراهيم، رسام يبدع فى تشبيه فنانين مصريين ب لوحات عالمية، إن السبب الذي دفعه لتصميم لوحاته هو مشاهدته نسخة أجنبية لأعمال درامية.
وأضاف " إبراهيم "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أنه بدأ مشروعه فى أواخر مارس من العام الجاري ليقيس ردود الأفعال.
وأشار إلى إنه بدأ مشروعه ب فيلم أحلى الأوقات وتلى ذلك 5 صور لأفيشات أفلام والتى لاقت قبولا كبيرا لدى أصدقائه ومتابعيه .
ولفت إلى أنه ركز على أفلام ومسلسلات مصرية وتلت هذه الخطوة عمل ألبوم جمع تفاصيل مشروعه بالكامل .
وتابع محمد إبراهيم ، أن أكثر اللوحات الفنية التى تشابهت بالتفصيل مع بورتريه أعمال أجنبية هى لوحة الفنان يحيى الفخرانى ..