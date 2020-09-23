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محافظات

لإنتاج 26 ألف رغيف يوميا.. تحويل مجمع المخابز الموجود بوحدة الصيانة بطنطا إلى آلي ..صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه نجوى العشيري السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية لوحدة الصيانة والتدريب بطنطا، حيث تفقد المحافظ قسم الطباعة ومجمع المخابز وقسم النجارة وقسم الملابس الجاهزة، كما تفقد أيضا معرض منتجات الوحدة وذلك لمتابعة سير العمل بجميع الأقسام.


ووجه المحافظ مدير الإدارة الهندسية بالديوان بسرعة إعداد مقايسة لتطوير وحدة الصيانة والتدريب بطنطا بجميع أقسامها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وخاصة تحويل مجمع المخابز الموجود بالوحدة من نصف آلي إلى مخبز آلي بشكل كامل وذلك لزيادة إنتاجه من 5200 رغيف إلى 26 ألف رغيف يوميا، بالإضافة إلى تحديث قسم الطباعة بشكل كامل لمواكبة السوق المحلي.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تسعى لتطوير ورفع كفاءة جميع المشروعات الإنتاجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
لإنتاج 26 ألف رغيف يوميا.. تحويل مجمع المخابز الموجود بوحدة الصيانة بطنطا إلى آلي ..صور
لإنتاج 26 ألف رغيف يوميا.. تحويل مجمع المخابز الموجود بوحدة الصيانة بطنطا إلى آلي ..صور
لإنتاج 26 ألف رغيف يوميا.. تحويل مجمع المخابز الموجود بوحدة الصيانة بطنطا إلى آلي ..صور
لإنتاج 26 ألف رغيف يوميا.. تحويل مجمع المخابز الموجود بوحدة الصيانة بطنطا إلى آلي ..صور
لإنتاج 26 ألف رغيف يوميا.. تحويل مجمع المخابز الموجود بوحدة الصيانة بطنطا إلى آلي ..صور
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