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رياضة

نجم أياكس الهولندى يقترب من الانضمام إلى برشلونة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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عمر سلامة
بعد تأكيد نادى برشلونة الإسباني خروج الظهير الأيمن نيلسون سيميدو إلى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، أصبحت الأولوية لدى برشلونة حاليا هي التوقيع مع سيرجينو ديست ظهير أياكس أمستردام الهولندي.

وأكدت صحيفة الماركا أن ديست هو الهدف الرئيسي لفريق برشلونة وكل شيء يشير إلى أنه سيرتدي قميص البلاوجرانا.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن بايرن ميونيخ قدم عرضًا مميزًا للحصول على خدمات ديست وهو العرض الذي يُفضله أياكس نظرًا لقوة النادي الألماني اقتصاديًا لكن رغبة اللاعب هي في الذهاب إلى الكامب نو.

وأشارت إلى أن ما يرجح كفة انضمام ظهير أياكس لبرشلونة إضافة لرغبة ديست في التواجد مع فريق كومان، تمتع نادي برشلونة بعلاقة قوية مع مارك أوفرمارس المدير الرياضي الحالي لنادي أياكس، وحسب ما أشارت لها مصادر القناة الكاتالونية الثالثة سيتم إغلاق الاتفاقية بقيمة 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون كمكافآت مرتبطة بالأداء.

ومن المزايا التي يمكن أن يستفيد منها برشلونة من ديست هو أنه يمكنه اللعب كذلك في مركز الظهير الأيسر وهو لاعب يُفضله كومان كثيرًا.

وأضاف المصدر أن برشلونة يريد كذلك التعاقد مع إيمرسون ظهير ريال بيتيس الأيمن ليكون ورقة إضافية إلى جانب سيرجي روبيرتو وديست في هذا المركز، كما أنه يتابع ماكس آرونز من نادي نورويتش سيتي الإنجليزي.
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