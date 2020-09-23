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بالرغم من محاولات إنقاذها.. نفوق مئات الحيتان بأستراليا.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:56 م
حيتان
حيتان
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها محاولة رجال الإنقاذ مجاراه الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحيتان التي تقطعت بها السبل قبالة الساحل الغربي لتسمانيا في جنوب أستراليا.

 وأعلنت فرق الإنقاذ عن نفوق نحو 380 من الحيتان العالقة رغم الجهود المكثفة التي بذلت لمحاولة مساعدتها. 

وبذلك، يكون قد نفق القسم الأكبر من الحيتان الطيّارة الـ460 التي جنحت إلى هذا الخليج الواقع على الساحل الغربي، وهو موقع للحياة البرية في الجزيرة يضم عددا قليلا من السكان.

وقال مدير هيئة إدارة المتنزهات الأسترالية نك ديكا "لدينا رقم أكثر دقة ويمكننا أن نؤكد أن 380 حوتًا قد نفق "ثمة نحو 30 لا تزال على قيد الحياة، والخبر الجيد هو أننا تمكنّا من إنقاذ 50".

وكانت عملية إنقاذ واسعة انطلقت بعد العثور الاثنين على سبعين حوتا عند خليج تاسمانيا. وقد جنح معظمها عند جرف رملي لا يمكن الوصول إليه إلا بالمركب.
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