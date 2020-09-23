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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال وبنك التنمية الصناعية.. تفاصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:20 م
بنك التنمية الصناعية
بنك التنمية الصناعية
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محمد يحيى
وقع ماجد فهمى، رئيس  بنك التنمية الصناعية ، اليوم بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصرية ، بحضور محمود المتيني رئيس الجامعة والمهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، بهدف دعم التكامل بين الرسائل والأبحاث العلمية ماجستير ودكتوراة بالجامعات والربط بين المشاريع الابتكارية للباحثين والطلبة بالجامعات وبين ما تطلبه مجتمع الأعمال من دراسات علمية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من تلك الأبحاث في توضيح الرؤية لمتخذ القرار. 

وتقديم كافة الاستشارات في مجال التسويق والإنتاج والإدارة للباحثين،  ويسمح لهذا البروتوكول بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين اللجان التخصصية التابعة للجمعية والكليات المناظرة لها بالجامعة  لتحفيز الباحثين والطلبة حتى يصبحوا مبتكرين ورائدى أعمال. 

حضر توقيع البروتوكول حمدى عزام نائب رئيس البنك ، دكتور مهندس ياسر عاصم عضو مجلس ادارة،  نجلاء عبد الرحيم رئيس العلاقات العامة والاتصال المؤسسى.

وحضر من جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور خالد قدري عميد كليه التجارة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة والدكتور ضياء عبد المجيد عميد كلية الهندسة والدكتوره نجوى بدر عميد كليه حاسبات و الدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم والدكتور عمر الحسيني وكيل كليه الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن جمعية رجال الاعمال المصرية المهندس مجدى الدين المنزلاوى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية ، دكتور احمد شلبى عضو لجنة التشييد ، مهندس علاء فكرى  نائب رئيس لجنة التشييد بالجمعية ، دكتور نيفين عبد الخالق رئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية ، والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذى.
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