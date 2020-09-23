بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال وبنك التنمية الصناعية.. تفاصيل

وقع ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية ، اليوم بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصرية ، بحضور محمود المتيني رئيس الجامعة والمهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، بهدف دعم التكامل بين الرسائل والأبحاث العلمية ماجستير ودكتوراة بالجامعات والربط بين المشاريع الابتكارية للباحثين والطلبة بالجامعات وبين ما تطلبه مجتمع الأعمال من دراسات علمية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات الاقتصادية المختلفة للاستفادة من تلك الأبحاث في توضيح الرؤية لمتخذ القرار.





وتقديم كافة الاستشارات في مجال التسويق والإنتاج والإدارة للباحثين، ويسمح لهذا البروتوكول بتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين اللجان التخصصية التابعة للجمعية والكليات المناظرة لها بالجامعة لتحفيز الباحثين والطلبة حتى يصبحوا مبتكرين ورائدى أعمال.





حضر توقيع البروتوكول حمدى عزام نائب رئيس البنك ، دكتور مهندس ياسر عاصم عضو مجلس ادارة، نجلاء عبد الرحيم رئيس العلاقات العامة والاتصال المؤسسى.



