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بإطلالة شبابية.. سوسن بدر تخطف الأنظار على إنستجرام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:27 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها سوسن بدر، مرتدية بنطالا جذابا من الجينز باللون الكحلي، ومنسقة معه تي شيرت بسيط باللون الأبيض أبرز جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سوسن بدر في المكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.

كما تركت شعرها الأبيض القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط باللون الذهبي لأكمال ظهورها.
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