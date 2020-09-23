بعد بكائها على المسرح.. 10 صور تكشف أناقة وجمال أحلام

أحيت الفنانة أحلام ، حفلها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وخلال الحفل بكت أحلام على المسرح؛ وذلك بسبب غياب جمهورها للمرة الأولى عن حفلاتها، بعد قرار اختصار الحفل على الـ"أون لاين"، بسبب الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.





وتتميز الفنانة أحلام ، بالظهور بشكل رائع وجذاب في جميع الأوقات، وارتداء الفساتين المطرزة التى تبرز عن جمالها وأناقتها، كما تفضل أحلام أختيار الألوان المميزة التى تكشف جمالها.









وتميل إلى ترك خصلات شعرها الأسود الطويل مسندلا بين كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع حضورها وظهورها الأنيق.





ومن الناحية الجمالية، تفضل أحلام أختيار الألوان الترابية كايشادو للعيون لتبرز جمال عيونها، ووضع احمر للشفاه بالألوان الوردية التى تبرز جمال أنوثتها.



