AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السعودية تنشئ مركز أبحاث تقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:32 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
وكالات
وقعت وزارة الطاقة السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء المركز المشترك لأبحاث تقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون، بهدف تقديم الدعم العلمي الخاص بالتزامات المملكة فيما يتعلق بانبعاثات الكربون.

وتستهدف المذكرة التي وقعها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، العمل على تعظيم المحتوى المحلي في هذا المجال، وتوفير البيئة البحثية لمعالجة انبعاثات الكربون وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وتطوير إمكانيات البحث والتطوير الوطنية بالتعاون مع المراكز العالمية المتقدمة من خلال نقل التقنية وتسويقها، وتعزيز الريادة العالمية في مجال تقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون.

اقرأ أيضًا|

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على وضع إطار عام لتشجيع البحث والتطوير في مجال تقنيات أبحاث احتجاز وتخزين واستخدام الكربون، وتوحيد الجهود على المستوى المحلي بين الجهات البحثية وإشراك القطاع الخاص، والتعاون مع المراكز العالمية المتقدمة في هذه التقنيات، والتركيز على أولويات المملكة بما يسهم في تنويع مصادر اقتصادها.

وتشمل المذكرة تعزيز تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية لتنفيذ الأبحاث والمشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية وتقديم الاستشارات الفنية بين الطرفين، والبحث والتطوير في مجالات أبحاث تقنيات احتجاز الكربون لحصر وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغير المناخي، وكذلك احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون من المصادر الثابتة لانبعاث الكربون كمحطات توليد الطاقة ومصانع الاسمنت، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين باستخدام تقنية الاحتراق بالأكسجين، وتطوير أنظمة تحويل كهروضوئية لثاني أكسيد الكربون إلى وقود باستخدام الطاقة الشمسية.

ومن بين مستهدفات المذكرة تطوير تقنيات حقن غاز ثاني أكسيد الكربون مع المواد البوليميرية والرماد المتطاير في المكامن النفطية، وتطوير محفزات كيميائية لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون الملتقط إلى مواد بولي كربونات عالية الأداء، بالإضافة إلى عمل دراسات ميدانية للطبقات الجيولوجية المناسبة لتخزين الكربون، وتطوير نظم وتقنيات مراقبة التغيرات السطحية باستخدام تقنية التداخل الراداري لرصد ومراقبة تحرك غاز ثاني أكسيد الكربون بعد حقنه وتخزينه في الطبقات الجيولوجية للأرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الطاقة السعودي يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن نيوم

ترشيح مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة" للفوز بجائزة الطاقة الدولية

الاتحاد للطيران تبدأ اختبار طائراتها طراز دريملاينر مع برنامج ناسا المستدام

شركات يابانية تعرض تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض في إندونيسيا

ترشيحاتنا

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

احذروا سرقة الكهرباء.. لجان تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

ظهور نادية أحمد السقا بعد تداول صور غير حقيقية لها على السوشيال ميديا

رفضت إكمال الموسم.. هالة فاخر تترك برنامجها على قناة النهار وتوضح الأسباب

مسئولة أمريكية تعلن توقيع دولة عربية جديدة اتفاق سلام مع إسرائيل خلال أيام

بحجم دب| عمال يعثرون على فأر في مواسير للصرف الصحي.. صور

AdvertisementS

مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.. التنمية المحلية تحسم الجدل

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

احذروا سرقة الكهرباء.. لجان تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

موعد وصول باتشيكو إلى مصر لتدريب الزمالك رسميا

بأقل مجهود.. الأهلي يفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة فى الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل

بماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور