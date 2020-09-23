محطة مركزية.. رئيس مترو الأنفاق يوضح مميزات محطة عدلي منصور وأهم التخفيضات.. فيديو

أكد الدكتور عصام والي رئيس هيئة مترو الأنفاق أنه تم تجديد بعض الأنظمة والتعاقد على 6 قطارات جديدة، وتعاقدنا أيضا على 20 قطارا جديدا للخط الأول.





وأضاف والي خلال لقاء له خلال تقرير عبر برنامج مساء dmc عبر فضائية dmc: "نحن بصدد التعاقد على 32 قطار للخط الاول وايضا يتم العمل على رفع كفاءة 35 قطارا للخط الثاني".





وتابع رئيس هيئة مترو الأنفاق أن أهم ما يميز محطة عدلى منصور انها محطة مركزية بها 4 وسائل نقل مختلفة وتحتوي على أحدث البوابات إضافة إلى عمل نظام للاشتراكات لذوي الحتياجات الخاصة بأن تكون التذكرة 50 قرشا لأى عدد من المحطات.





وأشار والي إلى أن هناك تخفيضا للطلية بنسبة 98% ويوجد اشتراكات وتخفيضات لكبار السن مؤكدا أن سعر التذكرة يعد جيدا مقارنة بما يتم تقديمه.



