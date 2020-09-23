AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محطة مركزية.. رئيس مترو الأنفاق يوضح مميزات محطة عدلي منصور وأهم التخفيضات.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:28 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور عصام والي رئيس هيئة مترو الأنفاق أنه تم تجديد بعض الأنظمة والتعاقد على 6 قطارات جديدة، وتعاقدنا أيضا على 20 قطارا جديدا للخط الأول.

وأضاف والي خلال لقاء له خلال تقرير عبر برنامج مساء dmc عبر فضائية dmc: "نحن بصدد التعاقد على 32 قطار للخط الاول وايضا يتم العمل على رفع كفاءة 35 قطارا للخط الثاني".

وتابع رئيس هيئة مترو الأنفاق أن أهم ما يميز محطة عدلى منصور انها محطة مركزية بها  4 وسائل نقل مختلفة وتحتوي على أحدث البوابات إضافة إلى عمل نظام للاشتراكات لذوي الحتياجات الخاصة بأن تكون التذكرة 50 قرشا لأى عدد من المحطات.

وأشار والي إلى أن هناك تخفيضا للطلية بنسبة 98% ويوجد اشتراكات وتخفيضات لكبار السن مؤكدا أن سعر التذكرة يعد جيدا مقارنة بما يتم تقديمه.

وقال رئيس هيئة مترو الأنفاق أن هناك ماكينة قطع التذاكر الاوتوماتيكية ويوجد طريقتان للدفع إما أن تكون معدنية أو ورقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: تشغيل ماكينات VTM لـ قطع تذاكر المترو يهدف للتيسير على الركاب

برلمانى: توفير التقنيات الحديثة بمترو الأنفاق أمر متبع فى كل دول العالم

يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

مترو الأنفاق: نستهدف نقل 7 ملايين راكب يوميا.. فيديو

الأنفاق: الخط الثالث للمترو ينطلق غدا.. وكاميرات لكشف المخالفات.. فيديو

مترو الأنفاق: المشوار اللي كان بياخد 3 ساعات بقى في 45 دقيقة ..فيديو

ترشيحاتنا

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

بالأسماء.. إنهاء خدمة 3 أئمة بالأوقاف فى الدقهلية

إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي

فيديوهات وصور تُدمر ذاتيا فور مغادرة دردشة واتساب.. ميزة جديدة تعرف عليها

بعد شائعة زواجه من حلا شيحة .. معز مسعود يتصدر تويتر

AdvertisementS

مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.. التنمية المحلية تحسم الجدل

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

احذروا سرقة الكهرباء.. لجان تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

موعد وصول باتشيكو إلى مصر لتدريب الزمالك رسميا

بأقل مجهود.. الأهلي يفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة فى الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل

بماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور