البابا تواضروس: تدشين استوديو صوت للألحان والموسيقى في معهد الدراسات القبطية| والاستقامة أن تقول ما تفعل وألا يكون الإنسان بوجهين

البابا تواضروس:

الاستقامة هي أن تقول ما تفعل وألا يكون الانسان بوجهين

ويؤسس بأرقي ما في العالم من أجهزة؛ حتي نقدم أعلى مستوى

وتابع قائلا: "دائما لابد أن نشجع الجميع علي الأمور الطيبة التي يقدمها أبناؤنا مثل ما فعلنا مع ابننا الذي حصل علي الدكتوراه في علم الألحان القبطية واتمني أن نرى نماذج متعددة في مثل هذه التجارب".





وقال البابا تواضروس الثاني: "عندما نتامل في الصليب نجد التأملات لا تنتهي فالصليب يعلمنا فضيلة الاستقامة وهي ذو ثقل في حياة الانسان ، ودائما نتعلم في الرياضيات أن الخط المستقيم هو اعظم شيء ندرسه لأن طريق الانسان من الأرض للسماء لا يشوبه التواءات؛ بل تحتاج فقط خط مستقيم".





ونوه إلى أن الصليب هو بمثابه رسالة؛ لكي يسير الإنسان باستقامة، ولا تنسوا أن المسيحية في اول وجودها ، كانت يطلق على المسيحيين "أتباع الطريق" ، فالطريق معناه هنا "الاستقامة".





واستطرد قائلا: "إن الاستقامة هي :أن تقول ما تفعل، وألا يكون الإنسان بوجهين"، وكلمة "ارثوذكسية" معناها الاستقامة والاعتدال، وعلينا ونحن نحتفل بعيد الصليب أن نكون معتدلين دائما وابدا".