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أخبار البلد

لحصوله على الدكتوراة.. البابا تواضروس يكرم مرتل كنيسة مارجرجس خماروية في شبرا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:08 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
كرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، مُرَتِّل كنيسة الشهيد مارجرجس بخمارويه في شبرا؛ وذلك لحصوله على الدكتوراه في الألحان القبطية، من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، يوم السبت الماضي.

جاء ذلك، قبل بدء عظة البابا تواضروس، اليوم، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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وقال قداسة البابا: أرحب بالمرتل سعد بطرس شانوتي بخيت مرتل كنيسة مارجرجس خماروية في منطقة شبرا الشمالية التي يشرف عليها أنبا انجيلوس.

وأضاف أن المرتل سعد حصل على الدكتوراه، وهو نموذج من النماذج الجميلة وتخرج في معهد ديديموس دفعة سنة ١٩٩٠ وكان الأول علي دفعته. 

وتابع قائلا، إن المرتل سعد حصل على بكالوريوس تربية موسيقية من جامعة حلوان عام ٢٠١٦ بتقدير جيد جدًا ثم حصل على الماجستير من كلية التربية الموسيقية من جامعة حلوان عام ٢٠١٨ بتقدير امتياز وكان موضوعه الطقوس الكنسية، واللجنة المشرفة أوصت بنشر الرسالة، وفي يوم ١٩ - ٩ - ٢٠٢٠ حصل على دكتوراه من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وكان موضوعها بعض ألحان الكنيسة ومقارنتها في كل من الكنيسة اللاتينية واليونانية والإثيوبية وحصل على الدكتوراه بتقدير امتياز وتعتبر هذه هي الرسالة الأولى التي تقدم المقارنات بين الكنائس المختلفة.
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