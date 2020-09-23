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أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية تنظم حملات توعية حول أهمية التغذية السليمة للأطفال

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
المطران منير حنا
المطران منير حنا
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سامح سلام
نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، لقاءات توعية صحية للأمهات عن أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقوية المناعة والوقاية من الأمراض بالتزامن مع الإعداد لبدء العام الدراسى الجديد بمركز تنمية عين شمس بالقاهرة ومركز تنمية عرب المعمل بالسويس.

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها اليوم، أن اللقاءات أكدت على أهمية التغذية السليمة لمساعدة الأطفال فى متابعة دروسهم بجانب كيفية إعداد وجبات بسيطة وغير مكلفة للاطفال لكي تقوى مناعتهم فى وقت الدراسة و تحميهم من أمراض سوء التغذية

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ويعمل البرنامج على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأسر الفقيرة بالمجتمعات المستهدفة وتحسين قدراتهم على إتباع عادات وسلوكيات صحية سليمة. 

يشار إلى أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) تهتم بالجانب التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر، وفي عام 2003 تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمي بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية. 

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الإنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

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