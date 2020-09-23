AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الجمهور يبحث عن محمود عبد العزيز على تويتر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:53 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
تصدر الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مقارنة بينه وبين كل من الفنان أحمد زكي، وصالح سليم، وعادل إمام في تجسيد دور الكفيف.

جاءت التغريدات كالتالي :" فيلم الكيف (1985) أحد أهم الأفلام العربية على الإطلاق ، وهو جزء من ثلاثية مهمة أخرجها الأستاذ علي عبد الخالق ( العار 1927 ، جري الوحوش 1987)".

إبداع محمود أبو زيد في التأليف أو التخريف بمعنى أصح لا حدود له.. العمل من بطولة الراحل محمود عبد العزيز والدكتور يحيى الفخراني.

وتابع: "محمود عبد العزيز كفيف وكان بيجر عم مجاهد بعد مات .. قيس ع كدا بقا حالنا ف كل حاجة".

كما قال أحد المتابعين :" هو كل واحد منهم عمله بطريقته واجتهاده.. بس فى رأيى اعظمهم محمود عبد العزيز... واكيد احمد زكى طبعا "انا ماتابعتش الايام" بس هو كان موهوب بالفطرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سناء شافع يتصدر تريند تويتر.. نجوم الفن يودعونه بكلمات مؤثرة.. محمد صبحي والسقا وأشرف زكي يدعون له بالرحمة

كريم أبو زيد: تعلمت من محمود عبد العزيز و أحمد زكى الالتزام واحترام العمل

في ذكرى رحيل الأستاذ.. نجل فؤاد المهندس يكشف تفاصيل جديدة عن الراحل

ترشيحاتنا

صحيفة تركية: أنقرة نقلت للقاهرة رغبتها في توقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية

بشأن الأزمة الخليجية.. رسالة عاجلة من نائب الأمير الكويتي لـ تميم

بالأسماء.. إنهاء خدمة 3 أئمة بالأوقاف فى الدقهلية

رفضت إكمال الموسم.. هالة فاخر تترك برنامجها على قناة النهار وتوضح الأسباب

ليتلقوا العلاج دوريا بالمجان.. وزيرة الصحة: إصدار كارت متابعة لأصحاب الأمراض المزمنة

فايلر يحسم جدل رحيله عن الأهلي: هدفنا تحقيق الثلاثية | تفاصيل

AdvertisementS

مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.. التنمية المحلية تحسم الجدل

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

احذروا سرقة الكهرباء.. لجان تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

3 سنوات بدون عمل.. ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل

بماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور