تأجيل الدراسة في المدارس الرسمية الدولية لـ 11 أكتوبر

أعلنت وحدة المدارس الرسمية الدولية ، تأجيل بدء حضور الاطفال الى المدارس الرسمية الدولية إلى يوم الاحد 11 اكتوبر 2020 ، بدلا من 27 سبتمبر 2020 .





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وقالت وحدة المدارس الرسمية الدولية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن ذلك يأتي لتجهيز المدارس بشكل لائق وزيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا واستكمال كافة مستلزمات تشغيل المدارس.





وتبدأ الدراسة بالمراجعة على الفصول الافتراضية ابتداءا من يوم الاحد الموافق 27 سبتمبر وحتى الخميس 8 أكتوبر 2020 .





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وسيتم عمل مقابلة لأولياء الأمور خلال الاسبوع القادم في جميع المدارس ، لتوضيح خطة العمل كاملة خلال المرحلة القادمة والعام الدراسي الكامل والرد على جميع استفساراتكم الخاصة بالمدارس ونظام التعليم.



