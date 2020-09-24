كشرى يعلن قائمة أسوان لمواجهة الجونة

أعلن أحمد كشري المدير الفني لفريق اسوان تشكيلة الفريق لمواجهة الجونة اليوم ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدورى الممتاز.
وجاءت القائمة كالتالى :
مسعد عوض 29 طلعت الجبلاوى 1 إبراهيم القاضى 19 هيثم الفيل 20 محمد جابر 5 محمود نعيم 7 طارق أبو العز 8 محمد خليفة 4 محمد همام 15 محمد رزق 6 أحمد عامر 12 محمد مرسى 23 أحمد صغيرى 25 سولمون منساه 26 عبد العزيز إمام 10 مصطفى دويدار 98 إبراهيم جلال 18 فادى فريد 27 مصطفى البدرى 30 أوميد أوكرى 28 كريم الطيب 99 يوسف العوامى 35
يذكر أن أسوان يحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة قبل إنطلاق مباريات الجولة 29 للدورى الممتاز