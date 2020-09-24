بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت خبيرة التجميل منى جمال، على مشاركة متابعي حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير للفنانة مني زكي .





تألقت مني زكي في الصور بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستانا ذا أكمام مكشوفة باللون اللبني، واتسم التصميم بالقماش الراقي الذي زاد من جاذبيتها.





اِقرأ أيضًا..





لفتت مني زكي الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات العصرية والأنيقة وبالأخص الأقراط التي ظهرت بها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمد منى زكي على تسريحة شعر بسيطة وغير مبالغ فيها، فيما وضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.



