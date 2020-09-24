ابنها متهم بالتزوير.. منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي

ردت الفنانة منى عبد الغني، على بلال عبد الغنى، محامى رامى بركات، وريث الراحل هيثم أحمد زكى الذى اتهم نجلها بتزوير إمضاء الراحل هيثم؛ لبيع سيارة كان قد اشتراها منه.





وقالت منى عبد الغني، فى لقاء ببرنامج "et بالعربى"، لجأت لتوكيل محامٍ للدفاع عنى وعن نجلى في واقعة التشهير بهما، وتم تقديم البلاغات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يسعى إلى ابتزازهما أو التشهير بهما.





وأضافت منى عبد الغني، "كل الأخبار المتداولة حول تزوير إمضاء أوراق بيع وشراء السيارة غير صحيحة، وأن صحة الأوراق ستثبتها الجهات القضائية، لأن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مكانًا للفصل في هذه الأمور، مشيرة إلى أن هذه الأوراق لو كانت مزورة لم يكن المرور ليعتد بها كذلك فإن استخراج توكيلا من الشهر العقاري ليس بهذه السهولة فهو أمر غاية في الصرامة ويحتاج إلى تأكد من شخصيتي الموكل والموكل إليه.





وأوضحت منى عبد الغني "إن شاء الله الأيام اللي جاية هتكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني كريم وقد اتصلت فور علمى بوفاة هيثم أحمد زكي، بالدكتور الفنان أشرف زكي الذي أطلعته على كافة الأمانات والمتعلقات التي تخص هيثم لدى أسرتها، لعدم تبين الوريث الشرعي للراحل وقتها".