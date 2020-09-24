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أخبار العالم

وزير الخارجية يجتمع مع المفوض العام لوكالة الأونروا بعمان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
اجتمع وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، صباح اليوم الخميس، مع فيليب لازاريني‬⁩ المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (⁧‫أونروا‬⁩)، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى عمان.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان شكري قد استهل أمس زيارة إلى العاصمة الأردنية، حيث سيشارك في الاجتماع المُقرر عقده في وقت لاحق اليوم بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، لبحث آخر المُستجدات ذات الصلة بتطورات القضية.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وتبعاته، وسبل الدفع قدمُا باستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. 

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