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أخبار العالم

2143 حالة في 24 ساعة.. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:48 ص
ألمانيا تسجل قفزة
ألمانيا تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، تسجيل 2143 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1769  إصابة في اليوم السابق.

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وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 278070 حالة.

ووفقًا لأحدث بيانات المعهد الألماني، سجلت البلاد 19 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 ليرتفع عدد الضحايا إلى 9428 حالة.

وفي وقت سابق، استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف إجراءات الحد من فيروس كورونا في ألمانيا وحثت العائدين من الإجازات الصيفية على فحص أنفسهم. ومعهد روبرت كوخ يراجع دراسة صينية حول المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.
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