2143 حالة في 24 ساعة.. ألمانيا تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا

سجلت ألمانيا ، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، تسجيل 2143 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1769 إصابة في اليوم السابق.





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وبذلك، يصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 278070 حالة.





ووفقًا لأحدث بيانات المعهد الألماني، سجلت البلاد 19 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 ليرتفع عدد الضحايا إلى 9428 حالة.



