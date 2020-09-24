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أخبار العالم

دفاع الخليفي أمام المحكمة السويسرية: كان ضحية مغالطة قانونية على مدى 3 سنوات

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
القطري ناصر الخليفي
القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورت
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دعاء أبوهشيمة
تستأنف المحكمة السويسرية، اليوم الخميس، النظر في صفقة فساد القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورت"، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لـ "العربية"، قال دفاع الخليفي إنه ضحية مغالطة قانونية على مدى 3 سنوات، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي إجراء ملزم لتنظيم عطاءات حقوق البث. ويترافع عن الخليفي اليوم، الخميس، بالمحكمة السويسرية 3 محامين.

وكانت المحكمة السويسرية قد حددت، نهاية الأسبوع موعدا للنطق بالحكم بحق الخليفي.


وأكد الادعاء السويسري، أمس الأربعاء، أن القطري ناصر الخليفي كذب بشأن تقديم رشى لأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك.

وكانت قد انطلقت، أمس الأربعاء، الجلسة السابعة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورت"، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتهم فساد أمام المحكمة الفيدرالية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، في قضية ما بات يعرف بـ "فيفا جيت".

واستمعت الجنائية السويسرية، خلال الجلسة لفريق الدفاع عن الخليفي وفالك.

ووجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا.

وطالبت النيابة العامة السويسرية ، الثلاثاء بحبس الخليفي 28 شهرا لاتهامه في قضايا فساد ورشوة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حقوق البث لنهائيات مونديالي 2026 و 2030.

كما دعت النيابة السويسرية أيضا، لحبس الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، 3 أعوام لإدانته في تلك القضايا، إلى جانب استمرار التحقيقات في العديد من الملفات الأخرى.

وكان النائب العام السويسري كشف عن أدلة تثبت أن الخليفي يمتلك الشركة التي اشترت فيلا فالك، مشيرا إلى أن القطري سدد 5 ملايين يورو كثمن لفيلا فالك، مستخدما "الصديقي" لتوقيع عقد مزور لفيلا فالك.
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