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أخبار العالم

استئناف محاكمة ناصر الخليفي في فضيحة فيفا جيت.. والجنائية تستمع لدفاعه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
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شيماء مصطفى
انطلقت اليوم، الأربعاء، الجلسة السابعة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورت"، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتهم فساد أمام المحكمة الفيدرالية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، في قضية ما بات يعرف بـ "فيفا جيت".

ومن المقرر أن تستمع الجنائية السويسرية، اليوم لفريق الدفاع عن الخليفي وفالك.

ووفقا لـ "العربية"، تتعلق قضية "فيفا جيت" بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

ووجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا.

وطالبت النيابة العامة السويسرية ، أمس الثلاثاء بحبس الخليفي 28 شهرا لاتهامه في قضايا فساد ورشوة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حقوق البث لنهائيات مونديالي 2026 و 2030.

وطالبت النيابة السويسرية أيضا، حبس الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، 3 أعوام لإدانته في تلك القضايا، إلى جانب استمرار التحقيقات في العديد من الملفات الأخرى.

وكان النائب العام السويسري كشف عن أدلة تثبت أن الخليفي يمتلك الشركة التي اشترت فيلا فالك، مشيرا إلى أن القطري سدد 5 ملايين يورو كثمن لفيلا فالك، مستخدما "الصديقي" لتوقيع عقد مزور لفيلا فالك.
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