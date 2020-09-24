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فن

بلبس سوبر مان.. شاهد ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيها، بصورة كرتونية جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبدالعزيز برفقة زوجها أحمد العوضي في زي سوبر مان.

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وسخرت ياسمين من الأمر لاشتراكها مع زوجها أحمد العوضي في نفس اللازمة الكلامية، وعقبت بوضع عدة تعبيرات ضاحكة، نالت إعجاب متابعيها.

وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020. 

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

وحل الفنان أحمد العوضي، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي»، وذلك للحديث عن تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكواليس مشاركته في مسلسل «الاختيار».

وقال العوضي: «البداية عندما ترشحت لمسلسل لآخر نفس مع ياسمين عبد العزيز وكان نفسي اشتغل معاها.. وفي أول مرة قابلتها حطت يدها على كتفي، وقالتي كلمة ورديت عليها ودبحت لها القطة».

وتابع قائلًا: «في يوم روحت البروفة ودخلت لقيت المخرج قاعد ودخلت ياسمين عبد العزيز وسلمت عليها وقالت له معيش نسخة من السيناريو، وفضلت أتكلم معاها كتير ولاقيتها ضحكت يعني قلبها مال وبدأت العلاقة بيننا».

وأضاف أحمد العوضي: «علاقة ارتباطي بـ ياسمين  طبيعية وبدأت بتعارف ثم إعجاب وقرار ارتباط وزواج»، مضيفا: «علاقتي بـ ياسمين عبد العزيز زي أي اتنين، ولم نعلن في البداية عن الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة .. زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة، واحنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج، وكنا متزوجين قبل حتى انتشار صور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز».

بلبس سوبر مان.. شاهد ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي
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