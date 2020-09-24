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مرأة

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
جيجي حديد
جيجي حديد
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أسماء عبد الحفيظ

أعلنت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد وضع طفلتها الأولى من خلال نشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تمسك بيدها.

واعتادت جيجي حديد على الظهور بإطلالات أثارت الجدل خلال الحمل.


ويذكر أن جيجي حديد ظهرت في إطلالات جريئة كعادتها، لتبرز قوامها الممشوق خلال شهور الحمل.


واختارت جيجي حديد الظهور بإطلالتين مختلفتين، حيث ظهرت بفستان قصير شفاف، وفستان آخر أبيض طويل، واختارت جيجي حديد ألوان الأبيض والأسود مما زادها جمالًا وجاذبية.


وتعتمد جيجي حديد على صيحات الموضة والأزياء المختلفة والغريبة التى تجعلها محط أنظار الجميع، كما تتميز إطلالاتها بأنها تجمع دائما بين الجرأة والغرابة، وعلى الرغم من أنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، إلا أنها تخفق فى اختيار إطلالاتها فى بعض الأحيان.


وتحرص جيجى حديد على اختيار صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي تتناسب مع ملابسها، كما تفضل أن تظهر من حين لآخر بـ لوك جديد ومختلف.


كما تتميز عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد بأنها لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير والنجوم.


كما تعددت الإطلالات الكاشفة عن بطنها خلال الحمل.


وإليكم إطلالات أثارت الجدل لجيجي حديد خلال الحمل:

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل
بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل
بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل
بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل
جيجي حديد جيجي حديد
بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل
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